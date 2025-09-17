Patrikhane’yi Türkiye’nin kalbine yerleştirilmiş bir “Truva atı” olarak tanımlayan Yardımcıoğlu, Patriğin Türkiye’yi ABD Başkanı’na şikayet etmesini “gaflet” olarak nitelendirdi ve tarihi bir uyarıda bulundu: “Haddinizi bilin!”

“Patrikhane, Türkiye İçin Bir Milli Güvenlik Sorunudur”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, Patrikhane’nin Türkiye’nin milli birliği ve toprak bütünlüğü için bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Ne zaman Türkiye içeride veya dışarıda bir sorunla meşgul olsa, Patrikhane bir çıban başı gibi ortaya çıkarak kendini hissettirmiştir. Bu yapı, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde faaliyet gösteren bir hizip başı, bir Truva atıdır. Patrik ise bu Truva atının en kritik organıdır” dedi.

“ABD Başkanı’na Şikayet Etmek Acizliktir”

Patriğin, Türkiye’yi ABD Başkanı’na şikayet etme girişimini sert bir dille eleştiren Yardımcıoğlu, bu durumu bir “acizlik” göstergesi olarak yorumladı. “70’li yaşlarındaki bunak ve tacizci bir ABD Başkanı’na sığınarak bir sonuç alacağını sananlar, bu milletin şanlı tarihinde nasıl yanıldıklarını göreceklerdir. Bu topraklarda aman dileyene kılıç kalkmaz, kadına ve çocuğa el uzatılmaz. İsrail’in Gazze’de sergilediği vahşetle bu aziz milletin geçmişini bir tutmaya kalkanlar, bu alçakça çağrışımlardan medet umanlar, aptalca bir hayal içindedirler” ifadelerini kullandı.

Tarihi Kapıdan Gelen Tehdit:

“Gerekirse O Kapıda Bir Hain Daha Sallandırılır!”

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiğinde gösterdiği engin hoşgörüyü hatırlatan Prof. Dr. Yardımcıoğlu, bu müsamahanın bir zafiyet olarak algılanmaması gerektiği konusunda uyardı. Tehditkar bir tonla sözlerine devam eden Yardımcıoğlu, “Patrikhane’nin ‘kin kapısı’ olarak andığı o kapıda, bu necip millet, gerekirse bir haini daha asacak kudrete sahiptir. Ne pahasına olursa olsun, o kapıda bir hainin daha sallandırılması bu devlet ve millet için zerre kadar zor değildir” diyerek tarihi bir mesaj verdi.

“Muhatabınız Kaymakamdır, Bakanlık Değil!”

Patrikhane’nin “ekümenik” (evrensel) statü iddialarını da kesin bir dille reddeden Yardımcıoğlu, kurumun hukuki statüsünü net bir şekilde ortaya koydu: “Patrikhane, herhangi bir devlet kurumuyla eş değer değildir. Onların muhatabı Fatih Kaymakamlığı’dır. Ne İçişleri ne de Dışişleri Bakanlığı’dır. Bu Truva atı, amirinin bu topraklardaki bir kaymakamdan ibaret olduğunu aklından asla çıkarmamalıdır.”

Son Çağrı: “Bu Milletin Sabrını Zorlamayın!”

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, açıklamalarını şu net çağrıyla sonlandırdı: “Patrik, haddini bilmeli, dış güçlerin piyonu olmaktan vazgeçmelidir. Başta o bunak ve tacizci ABD Başkanı olmak üzere, kimseden medet ummamalıdır. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli vardır; o da bu topraklara ve bu millete saygı duymaktır. Fatih Dedemizin gösterdiği o büyük müsamahayı kimse suistimal etmeye kalkmasın. Herkes aklını başına alsın ve haddini bilsin! Bu milletin sabrını daha fazla zorlamasınlar.”