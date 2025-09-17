Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan kültürel ve sanatsal faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, çocuklara yönelik özel etkinliklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde 19 Eylül Cuma günü Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali etkinliği çocuklarla buluşacak.

NFK Kültür Merkezinde düzenlenecek olan etkinlik 11.00, 13.00 ve 14.00 saatleri arasında 3 farklı seans ile çocuklarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocuklara ormanların önemi, doğayı korumanın gerekliliği ve çevre bilinci gibi konuların eğlenceli ve öğretici bir dille anlatılacağı müzikale tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.