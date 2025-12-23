Türkiye genelinde faaliyet gösteren 201 üniversitenin değerlendirildiği raporda, beş ana kategori altında yer alan göstergeler esas alındı. YÖKSİS veri tabanı ile çeşitli kamu ve bağımsız kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan raporda KSÜ, iki gösterge alanında ilk 20 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.

2025 Yılı YÖK Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, üniversite internet siteleri erişilebilirlik sıralamasında yüzde 95,8 oranıyla 16. sırada yer aldı. Akademik uluslararasılaşma kapsamında öğretim elemanı değişim hareketliliği göstergesinde ise KSÜ, Türkiye genelinde ilk 20 üniversite arasına girerek 17. sıraya yerleşti.

Ayrıca; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uluslararasılaşma, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanlarında da üst sıralarda yer alarak bu başlıklardaki istikrarlı performansını da devam ettirdi.