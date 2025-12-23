Gerçekleşen ziyarette, karşılıklı iş birliği ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Ziyarette KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık da yer aldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Ak ve Genel Sekreter Palabıyık’a teşekkür eden Ünlüer, üniversite ile kamu arasındaki güçlü iş birliğinin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.