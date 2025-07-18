2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki idareci personelin öncülüğünde kurulan dernek, zamanla kamu maliyesi sektöründe unvan ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişleyerek bu alandaki temel sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi.

MAHİS-DER'in temel amacı, genel yönetim kapsamında mali iş ve işlemlerde görevli tüm kamu personellerini kapsayacak yeni bir yapı oluşturmak. Bu yapıyla sektördeki profesyonellerin haklarını savunmak, yeni haklarla çalışan memnuniyetini ve kalitesini artırmak hedefleniyor. Dernek, sorunlardan arındırılmış, güçlü bir yapıya kavuşturulmuş bu yeni sistemle Kamu Maliyesinin etkinliğini, verimini ve kalitesini artırarak ülkeye daha pozitif katkı sunulmasını sağlamayı amaçlıyor.

MAHİS-DER, bir yandan mali işlerde görevli kamu personelinin mesleki ve sosyal haklarının güçlendirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, adil maaş ve tazminat imkanının sunulması, lojman ve sosyal tesis gibi konularda eşit haklara sahip olmaları gibi konulara odaklanırken, diğer yandan da oluşturulacak bu yeni yapıyla ülkenin mali alanda krizlere daha dirençli olduğu, kaynakların gerçek anlamda etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığı bir sistemin tesisini hedefliyor.

Dernek, kamu mali sektöründe görev yapan çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimlerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikler, seminerler ve eğitim programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırmayı, böylelikle hem bireysel hem de kurumsal anlamda başarıya doğrudan katkıda bulunmayı amaçlıyor.

MAHİS-DER'in bir diğer amacı ise, mali iş ve işlemlerde görevli çalışanların mesleki anlamda gerçekleştirilecek mevzuat değişikliklerinde aktif olarak yer almasını sağlamak. Böylece işin mutfağında olan, tüm sorunları birebir yaşayan bu çalışanların kendi kaderlerini belirlemelerine olanak sunarak sorunlara daha verimli çözümler sunabilmelerini temin etmek hedefleniyor.

MAHİS-DER Başkanı Osman Malkoç, derneğin çalışmalarının bürokrasi, siyasi çevreler ve sendikalar tarafından büyük takdirle karşılandığını belirtti. Başkan Malkoç, Genel Yönetim kapsamında mali iş ve işlemlerde görevli tüm kamu çalışanlarınca ifa edilen görevlerin farklı akademik, mesleki bilgi ve uzmanlık gerektirdiğini; yapılan görev ve üstlenilen sorumluluklar nedeniyle muadillerine göre çok daha yüksek adli ve idari risklerle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle diğer kamu kurumlarıyla kesinlikle eşit iş yapmadıklarını vurguladı.

Malkoç, Mali Hizmetler Sınıfı'nın oluşturulmasının, maaş erozyonu ve personel kayıplarının önlenmesi için kritik önem taşıdığının da altını özellikle çizdi. Malkoç, bu girişimin, genel yönetim kapsamında mali iş ve işlemlerde görevli tüm kamu personelinin çalışma koşullarını iyileştireceğini ve sektördeki genel standartları yükselteceğini vurguladı.

Güçlü Kamu Maliyesi, Güçlü Devlet Anlayışı

MAHİS-DER'in büyük resimdeki esas hedefi, Türkiye Kamu Mali Yönetim Sistemini mevcut tüm sorunlarından arındırarak oluşturulacak yeni, çok daha verimli bir yapı sayesinde ülkenin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alabilmesini temin etmek. Derneğe göre, güçlü kamu maliyesi güçlü devleti, güçlü devlette mutlu milleti doğurur. MAHİS-DER'in bu süreçteki liderliği ve öncülüğünün, Türkiye'nin geleceği için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca, kamu menfaati ve bütçe açığının azaltılması, kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, enflasyonla ve faizle mücadele ile Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması açısından 5018 Sayılı Kanun veya ilgili kanunlarında yapılacak değişiklikle daha etkin bir devlet muhasebesi tutulması, muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygun durumu daha sağlıklı yansıtabilmesi, kamu alacaklarının zamanında tahsili için başta belediyeler olmak üzere Genel Yönetim kapsamındaki diğer idarelerde de mali hizmetler birimince yürütülen muhasebe hizmetlerinin bu birimlerden ayrı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) tarafından kurulacak saymanlıklar tarafından yürütülmesi, muhasebe yetkilisinin HMB tarafından atanması veya görevlendirilmesi mali mevzuat açısından Türkiye'nin geleceği için hayati öneme sahip olduğu ifade edildi.

Sendikalarla İşbirliği ve Gelecek Hedefler

MAHİS-DER, kuruluşundan bugüne TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri, milletvekilleri, sendika temsilcileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile ziyaretler gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu. Sendikalarca Mali Hizmetler Sınıfı'nın ihdas edilmesi noktasında yapılan istişareler neticesinde, konunun meclise taşınmasına ve gündemde kalmasına gayret ediliyor.

Malkoç, 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri öncesi sendikaların toplu sözleşme beyannamelerinde Mali Hizmetler Sınıfının ihdasına yer vermelerini memnuniyetle karşıladıklarını, aynı çalışmanın 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8’inci toplu sözleşme görüşmelerinde de toplu sözleşme kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Malkoç, bunun da kamuoyunda desteklenerek adil bir personel rejimi için şart olduğunu, Mali Hizmetler, Adalet, Savunma, Dışişleri, Sosyal Güvenlik gibi önemli alanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfından ayrıştırılmasının bu yasama döneminde beklediklerini dile getirerek, derneğin planlanan hedefler ve kuruluş amacına uygun olarak çalışmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.