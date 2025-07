Doğru Yol Partisi (DYP) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi, Anadolu Düşünce ve Strateji Merkezi Temsilcisi İlkay Şimşek ülke siyasetinde yaşananları ‘Koyun can, kasap et derdinde’ atasözüne benzetti. DYP GİK Üyesi İlkay Şimşek, “Çeyrek asıra yaklaşan yönetimini kaybedeceğini anlayan iktidar partisi, halkın çare olarak gördüğü ana muhalefet partisini kendi lehine dizayn etmeye çalışıyor, ana muhalefet partisi ise önüne konan her suni gündeme takılıp iç hesaplaşmalarla boğuşuyor, yani biri can derdinde, diğeri et derdinde, ama millet açlık ve sefalet içinde, millet aş ve ekmek derdinde” dedi.

İlkay Şimşek gündeme dair açıklamasında şunları söyledi:

“Millet işsizlikten, yoksulluktan, açlıktan, pahalılıktan, borçlardan, faizlerden, hacizlerden, icralardan ve daha birçok kötü koşuldan şikayet ediyor, artık iktidara oy vermiş olanlar da bu koşullardan, yaşadıklarından, başına gelenlerden şikayetçi. Millet iktidardan tüm bu sorunlara çözüm üretemediği için şikayetçi, ana muhalefetten de doğru dürüst muhalefet yapamadığı için şikayetçi.

İktidarı da, ana muhalefeti de çözümsüzlük üzerine kurulu, bu durum da içinden çıkılması zor bir dönem yaşanmasına neden oluyor. Herkes görüyor ve izliyor, iktidar hiçbir çözüm üretememesine rağmen koltuğa çakılı kalmak için akıl almaz yollara, oyunlara başvuruyor, algı operasyonları yapıyor, ana muhalefet de iktidara alternatif olmak yerine iç hesaplaşmalarla muhalefette kalmak istiyor. Bu haliyle ülke siyaseti tam bir kısırdöngü içinde.”

ÜLKE MİLLETİYLE TEHLİKEYE SÜRÜKLENİYOR

Mevcut durumun devam etmesi halinde ülkeyi ve milleti çok büyük tehlikelerin beklediğini ifade eden DYP GİK Üyesi İlkay Şimşek açıklamasını şöyle sürdürdü: “İktidar ve ana muhalefetin siyaset anlayışı böyle devam ederse, ülkenin ve milletin şu anki pozisyonu asla aynı kalmayacak, daha da kötüye gidecek, dolar fırlayacak, faizler artacak, ekonomik kriz ekonomik çöküşe dönecek, ülke tamamen batma noktasına gelecek.

Küresel odakların bu mevcut durumdan oldukça memnun oldukları görülüyor, çünkü bu durumda ticari, ekonomik ve sosyolojik işgal amaçlarına daha hızlı ulaşıyorlar. Millet ‘Artık bir şeylerin değişmesi lazım’ diyor, iktidarın bugüne kadar ortaya koyduğundan daha farklı bir şey yapabileceğine inanmıyor, çözüm üreten bir iktidar gelmesini istiyor, ama bu iktidarın alternatifi olarak muhalefet dahi yapamayan bir ana muhalefet de istemiyor.”

ANA MUHALEFET NE YAPACAĞINI DA ANLATAMIYOR

DYP GİK Üyesi İlkay Şimşek, ana muhalefet partisinin iktidarın yapamadıklarını anlatamadığı gibi, kendilerinin iktidar olması halinde ne yapacaklarını da anlatamadığını belirterek açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Türkiye’de iktidar ve son dönemlerinde küçük ortaklarıyla oluşturduğu ittifak kanadının günahıyla, sevabıyla doğru yaptığı işler ve çok yanlış yaptığı işler var, bir de eksik bıraktığı, yapmadığı işler var. Ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri tabi ki bunlar üzerinden gidecek, halkı ikna etmeye çalışacak, yanlışlara karşı çıkacak, eksiklerin, yapılmayanların da bir an önce yapılmasını isteyecek.

Bizde durum böyle mi diye bakacak olursak, böyle olmadığını görüyoruz. İktidar millete şikayet ediliyor, eleştiriliyor, ama bunun yerine ne konulacağı bir türlü söylenmiyor, anlatılmıyor, ne yazık ki ana muhalefetin bir programı yok, milleti ikna edecek bir söylemi yok. Onun için ana muhalefet partisinin nasıl bir ülke düşündüğünü, eleştirdiği konuları nasıl düzelteceğini, eksik kalan hizmetleri nasıl tamamlayacağını millete anlatması gerekiyor. Kadrosuyla, programıyla, söylemiyle yeni Türkiye inşasını, plan ve programını, neyi, nasıl yapacağını milletin önüne koyması gerekiyor, yoksa bunu yapmayıp kendi içinde her gün kavga yaşarsa millete güvensizlikten başka bir şey veremez.”