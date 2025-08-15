Samimi bir ortamda geçen buluşmada mahalleye dair beklentiler, talepler ve öneriler dinlendi. Başkan Akpınar, iletilen konuların çözümü için ilgili birimlere anında talimat verirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren meselelerde de gerekli girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Vatandaşlarla birebir iletişim kuran belediye yöneticileri, yerinde çözüm anlayışının en iyi örneklerinden birini sergiledi.

Başkan Akpınar, toplantı sırasında yaptığı açıklamada mahalle buluşmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:“Dulkadiroğlu’nun her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ediyoruz. Belediyeciliği sadece merkezde değil, vatandaşımızın yaşadığı her noktada hissettirmek istiyoruz. Baydemirli Mahallemizde bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK

Dulkadiroğlu Belediyesi, mahalle toplantıları ile hem vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye hem de sorunlara hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu buluşmalar, hem belediye hizmetlerinin sahada daha etkin yürütülmesine hem de vatandaş-müessese iletişiminin güçlenmesine önemli katkı sağlıyor.

YERİNDE ÇÖZÜM, HIZLI HİZMET

Baydemirli Mahallesi’nde yapılan görüşmelerde altyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemesinden kültürel faaliyetlere kadar birçok başlık ele alındı. Başkan Akpınar, iletilen tüm konuların takipçisi olacaklarını belirterek, “Mahallelerimizdeki her bir vatandaşımızın sesi bizim için değerlidir” ifadelerini kullandı.