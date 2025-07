O, yalnızca bir iş insanı ya da bir sanayi temsilcisi değildi; o, şehre “gelecek nasıl kurulur”u öğreten bir gönül mimarıydı.

Bir şehrin rotasını, yalnızca fiziki yatırımlar değil; adanmışlık, aidiyet ve arkasında bırakılan iz belirler. Balduk da o izleri, şehrin kalbine kazıdı.

BÜYÜK DÜŞÜNEN, BÜYÜK BİR MİSYONER

“Bu şehirde yalnızca yaşanmaz; bu şehir yaşatılır da” diyen bir anlayışın sahibiydi.

Başkanlık ettiği dönemde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nı bir kamu kurumundan öteye taşıdı.

Bugün herkesin diline pelesenk olan 5084 sayılı Teşvik Yasası’nın Kahramanmaraş’ı kapsaması, onun bitmek bilmeyen mücadelesiyle mümkün oldu.

İhracat 20 milyon dolardan neredeyse 40 katına çıktı. Sadece rakamları değil, umudu ve vizyonu da büyüttü.

ŞEHRİN DNA’SINA İŞLENEN BİR İSİM

O, kâğıt üzerindeki sanayi planlamasından öteye geçti. Şehrin ruhuna dokundu.

Kahramanmaraş’ta Balduk’un adı geçince;

• Teknik liseler,

• Fen liseleri,

• Elektrik altyapıları,

• Gençlerin elinden tuttuğu burslar,

• Ve her biri “baba yadigârı” olan eserler akla gelir.

Bu şehir onu yalnızca yaptıklarıyla değil, yaptırmadıklarıyla da hatırlar.

Hiçbir zaman gösterişin adamı olmadı; halkın arasına karıştı, dostça bir selamla, mütevazı bir tebessümle iz bıraktı.

EVLAT, BABANIN SIRRIDIR

Derler ki; “Evlat babanın sırrıdır.”

Mehmet Balduk’un sırrı, sadece yaptığı işlerde değil, evlatlarının yürüdüğü yolda da gizlidir.

EMRE BALDUK

Babasıyla birlikte kurduğu iş yerlerini, sanayi ve enerji alanlarında büyüterek şehre yeniden can katıyor.

AKEDAŞ ve Nazar Tekstil çatısı altında, şehrin enerji damarlarını modern altyapıyla güçlendiriyor.

Her yatırım, her istihdam ve her adım, babasının omzundan alınmış bir sorumluluğun devamıdır.

NAZLI CEYLAN BALDUK KURTUL

Eğitim gönüllüsü bir yürek, sosyal sorumlulukta öncüdür.

“Babamın emanetini taşımak için yaşıyorum” diyerek çıktığı yolda,

• Down sendromlu bireyler için açılan özel sınıflar,

• TOBB ve TÜBİTAK nezdindeki temsilcilikler,

• Ve kurduğu “Mehmet Balduk Vakfı” ile babasının adını geleceğe kazıyor.

Bu şehir, artık Balduk ailesinin yalnızca geçmişte değil, bugünde de yaşayan hikâyesine tanıktır.

SOSYAL MEDYADA YAŞAYAN BİR HATIRA

Giden beden olur, kalan hatıradır.

Bugün Mehmet Balduk’un ardından yazılan binlerce sosyal medya mesajı, onun hâlâ şehirde yaşadığını gösteriyor.

Nazlı Ceylan Balduk’un şu sözleri hafızalara kazınmıştır:

“Yıllarca ilmek ilmek uğraştığın çok sevdiğin memleketin için biz de çabalıyoruz. Hayattaki tek gayemiz, yaptığın iyiliklerin senin adına devam etmesi…”

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ise onu şöyle andı:

“Merhum Balduk’u unutmadık… Kahramanmaraş kendisini asla unutmayacak.”

Bazen bir fotoğraf, bazen bir okul tabelası, bazen bir işçinin duasında yankılanıyor adı.

Ve evet; bu şehirde Mehmet Balduk sadece anılmıyor, yaşıyor da…

YAŞAYAN ESERLER, YAŞAYAN MİRAS

Bugün şehrin dört bir yanına bakıldığında;

• Mehmet Balduk Fen Lisesi yükseliyor,

• Arif Balduk Spor Salonu gençliğe hizmet veriyor,

• KMTSO Lisesi’nin bahçesinde Mehmet Balduk’un hayali filizleniyor.

Bu yalnızca betonun, demirin, tabelanın hikâyesi değil.

Bu; bir adamın, şehrine bıraktığı vicdanlı mirasın hikâyesidir.

BİR ŞEHRİ DEĞİŞTİREN SESSİZ DEVRİM

Mehmet Balduk, şehirlerin sadece yollarla, binalarla değil; insanla ve inançla kalkınabileceğini gösterdi.

O, bu şehre yalnızca ekonomik kalkınma getirmedi; onur, haysiyet, birlik ve vizyon da getirdi.

Bugün adı bir tabela, bir haber bülteni ya da bir sosyal medya anısından öte…

Bugün Mehmet Balduk, bir modeldir.

İyi insanın, iyi şehir kurabileceğinin kanıtıdır.

Kahramanmaraş, kimi zaman bir çınarın gölgesinde dinlenir.

İşte o çınarlardan biri de Mehmet Balduk’tur.

O gölge, bugün evlatlarının omuzlarında yükseliyor; her yeni adımda, bu şehrin dualarında yankılanıyor.

Çünkü bazı insanlar ölmez.

Bazı insanlar, şehir olur…