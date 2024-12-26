Yardımcıoğlu, vergi borçlarının tahsilatında getirilecek olan 2-2,5 milyonluk baraj sınırlandırmasının yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsadığını belirterek, bu durumun büyük işletmeleri görmezden geldiğini ifade etti.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER BU SÜREÇTE ETKİLENMEDİ Mİ?

Yardımcıoğlu, deprem bölgesinde biriken SGK ve vergi borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak alınan kararların yalnızca satış hasılatı 2-2,5 milyon lira altında olan işletmeleri kapsamasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem 2 milyon 500 bin liranın altındaki işletmeleri vurdu da 2 milyon 501 bin lira olanları vurmadı mı? Büyük ölçekli işletmeler bu süreçte etkilenmedi mi? Bu karar, üretime ve istihdama katkı sağlayan büyük işletmelere hiçbir şekilde destek vermemek anlamına geliyor. Deprem etkisini gösterirken büyük ölçekte işletmeyi vurmadı da sadece küçük ölçekli işletmeyi mi vurdu?"

"YÜZDE 80 İSTATİSTİKSEL BİR YANILGI"

Sanayi üretimine büyük katkı sağlayan işletmelerin ihmal edildiğini belirten Yardımcıoğlu, yüzde 80’lik kapsama oranı iddialarını eleştirdi.

Özellikle İSKUR-KİPAŞ gibi binlerce çalışanı olan büyük işletmelerin bu düzenlemenin dışında bırakılmasının büyük bir hata olduğunu ifade ederek şunları ekledi

"KİPAŞ gibi 20 bin kişinin çalıştığı bir işletmeyi desteklemezseniz, sadece o işletmeyi değil, aynı zamanda bu çalışanların ailelerini de görmezden geliyorsunuz. Küçük esnaf ve işletmelere destek önemli, onları da önemsiyorum ancak bu karar, deprem bölgesinin ekonomik dinamiklerini anlamamaktır. ‘Biz 2,5 milyon lira gibi baraj uygulamasıyla altında kalan işletmelere destek vereceğiz’ demekle esasında siz şunu diyorsunuz ‘Biz esasında deprem bölgesindeki işletmelere hiçbir şekilde destek vermeyeceğiz’

“KÜÇÜK RAKAMLARA TEKABÜL EDER”

“Bir berber, bir küçük esnaf, bir bakkal, bir küçük bir ticari faaliyetle hayatını iştigal eden insanlara destek olmayı elbette ki önemli buluyorum. Onları da çok önemsiyorum. Fakat bunların toplam kümülatif sayısını tekrardan tek tek bir, iki, üç, beş diye saydığınız zaman yüzde sekseni diyebilirsiniz. Ama bu rakam satış hasılatı noktasından katma değer yaratmak noktasından, ihracat noktasından, ülkenin gayrisafi milli hasılasına artış sağlamak noktasından bakıldığında yüzde 80 değildir. Sekizi sileriz. Sıfırın önüne de virgülden sonra küçük rakamlar koyarız. Ancak buna tekabül eder.”

"SAYIN BAKAN LONDRA'DAN DEĞİL, MARAŞ’TAN BAKIN"

Yardımcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenerek, deprem bölgesine yönelik alınan kararların Kahramanmaraş gerçekliklerden uzak olduğunu söyledi:

"Sayın Bakan, Londra’dan, New York’tan veya Ankara’dan bakarak bu bölgeyi anlayamazsınız. Maraş’a gelip burada insanların yıkılmış dükkanlarını, evlerini ve ekonomik sıkıntılarını yerinde görmelisiniz. 'Bir şeyler yapıyormuş' gibi gözükmek yerine gerçekten sorunların çözümüne odaklanılmalı."