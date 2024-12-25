Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşımı daha modern ve erişilebilir bir hale getirmek için yol yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Kuzey Çevre Yolu’nu mevcut çıkışından Kılavuzlu Köprüsü’ne bağlayacak alternatif yol projesi üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, bölgeye toplam 6 kilometrelik bir arter kazandırılıyor. Alternatif yol çalışmaları etaplar halinde sürdürülürken, projenin toplam maliyeti 100 Milyon TL’yi aşıyor. Doğu - batı yönlü ulaşımı rahatlatacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak olan bu yol, aynı zamanda şehir içi bağlantıların daha akıcı bir şekilde sağlanmasına katkı sunacak.

“Tüm Alanlarda Çalışmalarımız Artarak Devam Ediyor”

Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen ve teknik ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, akabinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görgel, şehir genelinde yol yatırımlarının artarak devam ettiğini ve son 8 ayda toplamda 1 Milyar TL’yi aşan yol yatırımının şehre kazandırıldığını belirtti. Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde 2024 yılı sonuna kadar 1 Milyar TL’lik yol yatırımını şehrimize kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun son 8 ayda 1 Milyar TL’yi aşan yol yatırımı yaptık” diye konuştu.

6 Kilometre Uzunluğunda

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “11 ilçemizin tamamında yatırımlarımız kesintisiz bir şekilde sürüyor. Bunlardan biri de Kuzey Çevre Yolu’nu mevcut çıkışından Kılavuzlu Köprüsü’ne bağlayacak olan bu alternatif yol. Burası toplam 6 kilometrelik yeni bir bulvar olacak. Garbi Caddesi ve Germenika Konutları kısmındaki çalışmalarımızı daha önce tamamlamıştık. Ekiplerimiz şu an bölgedeki 1 kilometrelik bağlantıda çalışıyor. Son etabımız ise buradan Kılavuzlu Köprüsü’ne uzanan kısımda olacak. Projemizin toplam bedeli 100 Milyon TL’yi aşıyor. Bu projemiz şehir merkezine ulaşımda da alternatif bir bulvar olacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.