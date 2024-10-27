Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın ev sahipliğinde, Heyecan Bahçesi'nde "Marka Şehir Olma Yolunda İlçelerimiz" programının ilki düzenlendi.

Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren çeşitli Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileri katıldı. Kahramanmaraş Tarih, Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek’inmoderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 6 aylık hizmet sürecinde ortaya koyduğu projeleri ve çalışmaları anlattı.

Etkinlikte, Dulkadiroğlu'nun sahip olduğu tarihi miras ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin canlandırılması için atılacak adımlarda ele alındı.

6 AYDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Programda, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından son altı ayda gerçekleştirilen projeleri katılımcılara tanıttı. Yapılan çalışmaların, ilçedeki refah seviyesini artırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı hedeflediğini belirten Akpınar, Dulkadiroğlu'nun doğal güzellikleri, modern projeleri ve tarihi zenginlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDEN GELİYOR”

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, programda yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:"Kıymetli sivil toplum kuruluşu başkanları, değerli rektörüm, saygıdeğer hocalarım ve müdürlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.Sivil toplum çalışmalarını son derece önemsiyoruz. Toplum yararına hizmet eden her dernek ve vakıf, şehrimizin geleceği için bir umut ışığıdır. Şehrimizi ayağa kaldırmak ve halkımızın refahını artırmak için bu kuruluşların sorumluluk üstlenmesi takdire şayandır.40 yıla varan görev sürecim boyunca sivil toplum alanında edindiğim tecrübeler, birlik ve dayanışmanın önemini ortaya koyuyor. Hangi alanda olursa olsun, birbirimizi yıpratmak yerine güçlendirmeliyiz. Birlikte hareket etmek, hedeflerimize ulaşmak ve topluma daha iyi hizmet etmek için çok değerlidir.”

“12 ŞUBAT RUHUYLA HAREKET ETMELİYİZ”

Akpınar, konuşmasında Kurtuluş Savaşı'ndaki Kahramanmaraş ruhuna da vurgu yaparak şöyle devam etti:"Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği destansı mücadele ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Bugün de aynı ruhla, dayanışma içinde kalkınmayı sürdüreceğiz. Aramıza fitne ve dedikodunun girmesine izin vermemeli, siyasi veya bireysel çıkarların dayanışmamıza zarar vermesine karşı dikkatli olmalıyız. Birliğimizden aldığımız güçle, şehrimizi yeniden kalkındırmak için hep birlikte çalışacağız."

HEDEF: GÜÇLÜ VE BİRLİKTE KAHRAMANMARAŞ



Programda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin turizm ve kültürel alanda yürüttüğü projelerin şehrin kalkınmasına sağlayacağı katkılar masaya yatırıldı. Akpınar, toplantının sonunda katılımcılara teşekkür ederek, Kahramanmaraş için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Etkinlik, Dulkadiroğlu’nun marka şehir olma yolundaki adımlarını pekiştiren fikir alışverişleri ve değerlendirmelerle sona erdi.