Demiröz, mesajında Türk milletinin bağımsızlığı, Türk-İslam ülküsünün yaşatılması ve milli değerlere sahip çıkılması uğruna hayatını feda eden ülkücü şehitlerin, Türk milliyetçiliği davasının sarsılmaz simgeleri olduğunu vurguladı.

“Başta Şehit Bakanımız Gün Sazak olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna toprağa düşen tüm ülkücü şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyoruz. Onlar, inançları uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır,” ifadelerini kullanan Demiröz, ülkücü hareketin bu fedakâr simaların hatırası üzerine yükseldiğini belirtti.

“Davamız Şehitlerimizin Emanetidir”

Ülkücü hareketin temelinin vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş bir şehadet anlayışına dayandığını dile getiren MHP İl Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkücü şehitlerimizin emanet ettiği bu kutlu davayı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin önderliğinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin mücadele ruhu, bizlere her zaman yol göstermeye devam edecektir.”

Demiröz, mesajının sonunda tüm ülkücü şehitleri bir kez daha rahmetle anarak şu duygularla sözlerini tamamladı:

“Türklüğün bekası ve milletimizin istikbali için şehadete yürüyen tüm ülkücü şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.”