Heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere, partinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptı.

Liderle Görüşme ve İstişareler

Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanı Mansur Metehan ve Divan Kurulu üyelerinden oluşan heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bahçeli'den il teşkilatının çalışmaları ve Kahramanmaraş'taki son duruma ilişkin emir ve talimatlar alındı. Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiği ve heyetin hayır dualarını aldığı belirtildi.

Genel Başkan Yardımcılarına Ziyaretler

Heyet, Ankara temasları kapsamında MHP Genel Başkan yardımcılarıyla da bir araya geldi. Bu kapsamda;

STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım,

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz,

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

ziyaret edilerek, partinin genel politikaları ve il teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yapılan açıklamalarda, genel başkan yardımcılarına kıymetli vakitlerini ayırdıkları için teşekkür edildiği ifade edildi.

Ankara programının bir diğer önemli durağı ise MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabri oldu. Kahramanmaraş heyeti, Başbuğ Türkeş'i kabri başında dualar ve özlemle anarak programını tamamladı.