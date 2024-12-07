5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına tanınan milletvekili seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Dora, kadınların demokratik katılım ve siyasi temsilde elde ettikleri hakların önemine vurgu yaptı.

“Tarihten Aldığı Bilinçle Mücadele Eden Türk Kadını”

Zuhal Karakoç Dora, Türk kadınının tarih boyunca devletin sevk ve idaresinde, cephede Mehmetçik ile omuz omuza kurtuluş mücadelesi verdiğini ve bugün de sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda milletin ilerleyişi için çalıştığını belirtti. Dora, “Sanattan edebiyata, ticaretten spora, bürokrasiden siyasete kadar her alanda Türk kadını fedakârca mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, Türk milletinin gücünü ve azmini ortaya koymaktadır” dedi.

“Türk Kadını, Pek Çok Avrupa Ülkesinden Önce Siyasi Haklarına Kavuştu”

Zuhal Karakoç Dora, Türk kadınının birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyoner liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Dora, “5 Aralık 1934’te Gazi Meclisimizde Türk kadınına verilen bu hak, cinsiyetçi körlükleri aşan bir vizyonun eseridir. Kadınlarımızın demokratik katılımda daha fazla yer alması, ülkemizin geleceği için büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Atatürk’ü Saygı ve Özlemle Anıyorum”

Açıklamasında Atatürk’ü saygı ve özlemle andığını ifade eden Dora, “Seçilmiş bir Türk kadını olarak, kadınlarımızın bu hakka kavuşmasında öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyorum. Onun gösterdiği yolda, kadınlarımızın siyasi ve toplumsal yaşamda daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar Günü ve Seçme-Seçilme Hakkı İçin Anlamlı Mesaj

5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesiyle tüm kadınlara çağrıda bulunan Zuhal Karakoç Dora, kadınların daha fazla söz sahibi olduğu bir Türkiye hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.