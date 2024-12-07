“İNSANA DOKUNAN PROJELERİ TEBRİK EDİYORUM”

Ziyaretin ardından Milletvekili Debgici, derneğin hayata geçirdiği insana dokunan projeler hakkında şunları ifade etti:

“Samimi misafirperverlikleri ve topluma fayda sağlayan projeleri için Gönül Elçisi İnsani Yardım Derneği’ne teşekkür ederim. Toplumun her kesimine dokunarak gerçekleştirdikleri bu değerli çalışmalar, yardımseverliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor. Başarılarının devamını diliyor, bu anlamlı projelerin yaygınlaşmasını temenni ediyorum.”

SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA İÇİN BİR ADIM DAHA

Gönül Elçisi İnsani Yardım Derneği, sosyal sorumluluk projeleriyle adeta bir ışık oluyor. Derneğin, her yaştan ve kesimden insana dokunan projeleri, büyük bir takdirle karşılanıyor. Bu ziyaret, hem derneğe olan destek hem de Kahramanmaraş’taki sosyal dayanışmanın güçlenmesi adına büyük bir anlam taşıdı.

Bu anlamlı ziyaret, toplumun farklı kesimlerine dokunan sosyal projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.