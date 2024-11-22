Dora, yaptığı açıklamada, “Savunma sanayii gibi stratejik bir alanda Kahramanmaraş’ımızın aktif bir rol üstlenmesi için çalışıyoruz. Prof. Dr. Haluk Görgün ile şehrimize değer katacak yatırımlar ve projeler üzerinde istişarelerde bulunduk. Yolumuz uzun ve çetin, ancak bu yolda milli şuur ve duruş sahibi profesyonel kadrolarla yürümek gurur verici” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, savunma sanayine yönelik tekstil üretiminde Kahramanmaraş’ın öncü bir şehir olması için teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yerli ve milli üretim hedeflerinin desteklenmesi gibi konular da gündeme geldi. İhtisas Teknokenti Projesi, bölgenin teknoloji üssü haline gelmesini hedeflerken, aynı zamanda yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak.

Savunma sanayi tekstilinde dünyada söz sahibi olmayı amaçlayan Kahramanmaraş, bu projelerle hem milli güvenliğe destek sağlayacak hem de yerel üretim gücünü uluslararası pazara taşıyacak.

Kahramanmaraş için Milli Yatırımlar Yolda!

Bu tür girişimler, hem savunma sanayiindeki yerlilik oranını artıracak hem de Kahramanmaraş’ın ekonomik ve teknolojik açıdan güçlenmesine öncülük edecek. Ziyaret, şehrin yatırım potansiyelini ortaya koyarken, savunma sanayi alanında atılacak adımların bir başlangıcı olarak değerlendiriliyor.