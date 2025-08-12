Kariyeri boyunca romantik şarkıları ve güçlü sahne performansıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, fuar alanında nostalji dolu bir atmosfer oluşturacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Ağustos Fuarı’nda müzik dolu bir geceye daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mithat Körler, 13 Ağustos Çarşamba günü KAFUM Fuar Alanı’nda sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak konserde Mithat Körler; “Senden Vazgeçemem”, “Beni Sensiz Bırakma”, “Gitme”, “Teşekkürler Sana”, “Böyle Bir Karasevda” ve “Dert Oldun” gibi hafızalara kazınan eserlerini Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek.

Kariyeri boyunca romantik şarkıları ve güçlü sahne performansıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran sanatçı, fuar alanında nostalji dolu bir atmosfer oluşturacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, konserin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği ve tüm vatandaşların bu müzik ziyafetine davetli olduğu belirtildi.