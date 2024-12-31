Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, kitaba erişimi kısıtlı olan çocuklara ulaşmak için hayata geçirdiği Mobil Çocuk Kütüphanesi, kırsal bölgelerdeki ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklara okuma sevgisi aşılamak ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün sunmak amacıyla hayata geçirilen bu proje, büyük beğeni toplamaya devam ediyor.Son ziyaretlerinde Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin rotasında; Dulkadiroğlu’nda Dereli Şehit Bilal Akgün İlkokulu ve Bulanık İlkokulu, Türkoğlu’ndaYolderesi İlkokulu, Pazarcık’ta Ufacıklı İlkokulu, Andırın’da ise Tufanpaşa İlkokulu yer aldı. Bu okullarda yaklaşık 500 öğrenci kütüphane hizmetinden yararlanırken, keyifli etkinliklere katılma fırsatı buldu.

Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Bir Gün

Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin etkinlikleri arasında masal saati, yüz boyama ve puzzle gibi çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği aktiviteler yer aldı. Çocukların hayal gücünü geliştiren ve sosyal becerilerini güçlendiren bu etkinlikler, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ziyaretler sırasında çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı. Kitap, dergi ve kitap ayraçları gibi materyallerle çocukların okuma alışkanlıkları desteklenirken, bu anlamlı hediyeler miniklerin yüzlerinde mutluluk dolu bir tebessüm oluşturdu.

Okuma Sevgisi Yayılıyor

Mobil Çocuk Kütüphanesi, kırsal mahallelerdeki çocuklara kitap sevgisi aşılayarak kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin şehir genelinde farklı bölgelere ulaşarak devam edeceği ve daha fazla çocuğun bu imkânlardan faydalanmasının sağlanacağı belirtildi. Mobil Çocuk Kütüphanesi, çocuklara sadece kitap değil, umut ve mutluluk da taşımaya devam ediyor.