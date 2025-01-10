Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden son dakika mücbir sebep açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin net tarihini verdi.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Bakan Şimşek’in sosyal medya paylaşımı ise şu şekilde:

“Deprem yaralarını sarmak için bütçedeki tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz, bölgedeki işletmeleri desteklemeyi sürdürüyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı küçük ve orta ölçekli mükelleflere yönelik mücbir sebep halini 31 Mayıs’a kadar uzattık.”

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

6 Şubat depremleri sonrası özellikle sık sık araştırılmaya başlanan mücbir sebep hali isteğin dışında gelişen olaylar nedeniyle oluşan durumları ifade eden bir terimdir. Genel anlamda sözleşme ya da taahhüdün gerekliliklerinin tercih dışı yani istemsizce yerine getirilememesi durumunu açıklar. Mücbir sebep olarak, lokavt, grev, deprem, terör olayları ve sel baskını gibi doğal afetler vb. gibi durumlar örnek olabilir.