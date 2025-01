Ziyaretin ana gündem maddeleri arasında işçilerin özlük haklarının genişletilmesi, çalışma şartlarının daha iyi hale getirilmesi ve yerel basın emekçilerinin sorunlarının çözülmesi yer aldı. Akkuş, yerel basının halkın sesi olduğunu vurgulayarak, “Yerel basın yalnızca bölgenin değil, ülkenin gelişimi için de kritik bir role sahiptir. Bu alandaki desteklerin artırılması hepimizin sorumluluğudur,” dedi.

Mehmet Beşen ise işçi dostu belediyecilik anlayışını net bir şekilde ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz her zaman emekçinin ve işçinin yanındayız. Özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü çalışmaya açık olduğumuzu vurgulamak isterim. İşçilerimizin emeklerini takdir ediyor, onların alın terine büyük değer veriyoruz. Yerel basın da toplumun gücüdür ve gereken her türlü desteği vermeye hazırız.”

Muttalip Akkuş, ziyarete ilişkin teşekkürlerini ileterek, “Mehmet Beşen’in nazik ev sahipliği için şükranlarımızı sunuyoruz. İşçilerimizin haklarını savunmak ve yerel basını daha güçlü hale getirmek için iş birliğimiz devam edecek,” ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, işçi haklarının korunması ve geliştirilmesi ile yerel basının desteklenmesi adına önemli bir adım olarak kamuoyunda takdir topladı.