Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, Dulkadiroğlu İlçe Tarım Müdürü Talip Korkmaz ile birlikte, Dulkadiroğlu Kaymakamı Sayın Hicabi Aytemür’ü makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, bölgedeki tarım projeleri ve kalkınma stratejileri ele alındı.

Bölgesel Kalkınma İçin Tarımda Yeni Dönem Başlıyor!

Kaymakam Aytemür’ün katkı sağladığı projeler ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür edilen görüşmede, tarımda üretim artırma ve bölgesel kalkınmayı hızlandırma için güçlü adımlar atılacağı ifade edildi.

Dulkadiroğlu, kalkınma yolunda tarımla güçlü adımlarla ilerleyecek!