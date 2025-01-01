Bilir, 2024’ün bize kattığı değerli tecrübelerle, daha aydınlık, sağlıklı ve başarılı bir 2025 yılına adım atılacağını vurguladı. Üreticilere ve tüm vatandaşlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl dileyen Bilir, 2025’te tarım sektöründe yeni hedefler belirlenip daha güçlü adımlar atılacağını belirtti.

“Yeni Başlangıçlar İçin Hep Birlikte Hedef Belirliyoruz!”

Ramazan Bilir, 2025 yılına girerken şu mesajı verdi:

“2024 yılında yaşadığımız tüm tecrübeleri daha güçlü bir şekilde ileriye taşırken, 2025 yılına umut ve azimle başlıyoruz. Hep birlikte daha aydınlık, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmemizi diliyor, sevdiklerinizle huzur içinde başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Tarımda Yeni Dönem Başlıyor!

Yeni yılda, Kahramanmaraş’ta tarım sektöründe daha fazla üretim ve daha güçlü destekler ile kalkınma sağlanacağına dikkat çeken Bilir, tarımın her alanda gelişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

2025, daha büyük adımlar atma yılı olacak!