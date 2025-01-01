Üreticiler, muhtarlıklarda ve İl Müdürlüğü web sitesinde askıya çıkan icmallerini mutlaka kontrol etmelidir. Bilgilerinde hata veya eksiklik olan çiftçiler, belirtilen süre içinde itirazda bulunmalıdır!

Çiftçiler, İtiraz İçin Son Günleri Kaçırmayın!

Tarım İl Müdürlüğü, üreticilerin mazot ve gübre desteği icmallerini dikkatlice incelemeleri gerektiğini vurguladı. Yanlış veya eksik bilgi durumunda çiftçilerin, destekten tam anlamıyla faydalanabilmesi için itirazda bulunması şart.

Askı Süresi 5 Gün!

• Yer: Mahalle Muhtarlıkları ve İl Müdürlüğü Web Sitesi

• İtiraz Süresi: 5 gün içerisinde yapılmalıdır!

İcmallerin askıya çıkarıldığı süre zarfında yapılan itirazlar, çiftçilerin destek alabilmesi için kritik önem taşımaktadır.

Detaylar İçin Hızla Hareket Edin!

Üreticiler, askıya çıkan icmallerin detaylarına ve itiraz süreçlerine buradan ulaşabilir.

Ramazan Bilir’den Önemli Uyarı:

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, üreticilere şu mesajı verdi:

“Çiftçilerimizin hak kaybı yaşamamaları için icmallerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor. Gerekli itirazların yapılmaması durumunda destek ödemeleri aksayabilir. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için bu süreci titizlikle takip etmeleri çok önemli.”