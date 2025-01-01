Başkan Görgel, Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı Başkan Görgel, Şehit Yakınları ve Gazileri Ağırladı

Hafta sonları da kesintisiz hizmet sunan Onikişubat ve Göksun İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelleriyle bir araya gelen Bilir, onların fedakârlıklarını takdir etti.

“Çiftçilerimizin Yanında Olmak Önceliğimizdir”

Ziyaretlerinde açıklama yapan Ramazan Bilir, tarımsal faaliyetlerin devamlılığı için Tarım İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı:

“Depremin etkilerini birlikte aşacağız. Çiftçilerimizin yanında olmak, onların sorunlarını yerinde çözmek için ilçe müdürlüklerimiz hafta sonları da hizmet vermeye devam ediyor. Tüm personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin emeği bizim için çok kıymetli.”

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Hafta Sonu Hizmeti: Üretimin Sürekliliği İçin Önemli Bir Adım

Onikişubat ve Göksun ilçe müdürlükleri, hafta sonları da açık kalarak destekleme başvurularından üretim planlamasına kadar pek çok konuda çiftçilere yardımcı oluyor. Bu uygulama, bölgedeki tarımsal üretimin sekteye uğramadan devam etmesini sağlıyor.

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Tarımda Dayanışma Ruhu Kahramanmaraş’ta Hissediliyor

Ramazan Bilir’in hafta sonu sahada yaptığı ziyaretler, hem tarımsal üretimin önemine dikkat çekiyor hem de Tarım İl Müdürlüğü’nün üreticilerle olan dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

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Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu fedakârlığı, hem üreticilerden hem de kamuoyundan büyük takdir topluyor.

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