Ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayan süt üreticileriyle bir araya gelen Bilir, işletmenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve üreticilerin emeğini takdir etti.

“Sağlıklı ve Kaliteli Ürünler İçin Emeğiniz Büyük”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ramazan Bilir, süt üreticilerinin ülkenin tarımsal kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Üreticilerimizin emeği ve gayretiyle sofralarımıza sağlıklı ve kaliteli süt ürünleri ulaşıyor. Bu işletmeler, sadece halkımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomimize ve istihdama önemli katkılar sağlıyor. Çalışmalarınızda her zaman yanınızdayız. Bereketli olsun.”

Üretim Süreçleri Yerinde İncelendi

Ziyaret kapsamında, işletmenin üretim süreçleri detaylı bir şekilde incelendi. Hayvanların bakımı, süt sağımı ve işleme süreçlerinde kullanılan yöntemler üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Ramazan Bilir, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak işletmenin ihtiyaçlarına yönelik desteklerin sağlanacağını belirtti.

Süt Üreticilerine Destek Devam Edecek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş genelindeki süt üreticilerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Yerel işletmelerle kurulan bu tür yakın temaslar, bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.