Bu kapsamda, 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Hulusi Karakaya ve projede yer alan öğrenciler, Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, proje kapsamında okunacak eser, İl Müdürü Bilir’e takdim edildi. Eğitim ve kültürün önemine vurgu yapan bu anlamlı proje, Kahramanmaraş genelinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Ramazan Bilir: “Eğitim ve Kültür, Geleceğimizin Teminatıdır”

Ziyaret sırasında projeye duyduğu desteği ifade eden Ramazan Bilir, eğitimin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlayacak bu projeye gönülden inanıyoruz. Bu değerli girişime katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tarım İl Müdürlüğü olarak her zaman eğitimin ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Gençlerin Kültürel Yolculuğuna Rehberlik Ediliyor

Protokol Okumaları Projesi, öğrencilerin sadece kitap okumalarını değil, aynı zamanda toplumla bağlarını güçlendirmelerini ve geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçlıyor. 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nin projeye gösterdiği ilgi, şehrin eğitim kalitesine olan katkıyı bir kez daha ortaya koydu.

Eğitim ve Kamu İş Birliğinde Örnek Adım

Kamu kurumlarıyla öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayan bu proje, Kahramanmaraş’ta eğitim ve kültür alanında bir fark yaratmayı hedefliyor. İl Müdürü Ramazan Bilir’in desteği, projenin başarısını daha da güçlendirdi.