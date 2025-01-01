Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir liderliğinde düzenlenen toplantılarda çiftçilerle bir araya gelinerek, üretim sürecini güçlendirmek adına çözüm odaklı çalışmalar yürütülüyor.

81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “Cuma Buluşması” toplantıları kapsamında, Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde üreticilerle buluşuldu. Bu toplantılarda, Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması gibi çiftçilerin geleceğini şekillendiren konular ele alındı. Ayrıca, çiftçilerin talepleri dinlenerek çözüm önerileri geliştirildi.

Depremin Yaralarını Tarımla Sarıyoruz

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş’ta düzenlenen bu buluşmalar, tarım sektörünün canlanmasına yönelik umut dolu bir adım oldu. İl Müdürü Ramazan Bilir, bu süreçte tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, çiftçilerin yanında olduklarını şu sözlerle ifade etti:

“Depremin etkilerini geride bırakmak ve çiftçilerimizi yeniden güçlü bir şekilde üretime kazandırmak için çalışıyoruz. Yeni Destekleme Modelimizle hem ekonomik hem de üretimsel anlamda çiftçilerimize destek sunuyoruz.”

Çiftçilerin Talepleri Doğrudan Ele Alınıyor

Toplantılar, çiftçilerin taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan dile getirmeleri açısından büyük bir öneme sahip. Çiftçiler, özellikle hibe programları ve destekleme modelleri hakkında bilgi alırken, toplantılar sayesinde sorunlarına hızlı çözüm önerileri geliştirildi.

Yeni Destekleme Modeli ile Güçlü Gelecek

Yeni Destekleme Modeli, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Modelin detayları toplantılarda çiftçilere aktarılırken, üretim planlamasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Tarımsal Kalkınmada Öncü Şehir: Kahramanmaraş

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Sahada” sloganıyla yürüttüğü bu program, Kahramanmaraş tarımının yeniden güçlenmesi için hayati bir adım oldu. Üreticilerle kurulan bu doğrudan iletişim, sadece çiftçilere değil, şehrin tarımsal geleceğine de büyük bir umut ışığı taşıyor.