Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Bireysel Basınçlı Sulama Hibe Desteklemeleri kapsamında Göksun’un Değirmendere ve Fındıklıkoyak mahalleleri ile Andırın’ın Geben Mahallesi’nde geniş kapsamlı proje tanıtım toplantıları düzenlendi.

Bu destekler, felaketin ardından tarımsal üretimin yeniden güçlenmesine katkı sağlarken, çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.

Verimlilik Artacak, Su Tasarrufu Sağlanacak

Tanıtımlarda, modern sulama sistemlerinin su tasarrufu sağladığı ve tarımsal verimliliği artırdığı vurgulandı. Yetkililer, bu sistemlerle hem doğal kaynakların korunacağını hem de çiftçilerin daha az maliyetle daha fazla ürün elde edeceğini ifade etti. Deprem bölgesinde böyle bir destekle üreticilerin tekrar ayağa kalkmasının hedeflendiği belirtildi.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deprem bölgesindeki çiftçilerimize can suyu niteliğinde olan bu hibe destekleriyle, hem bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı hem de üreticilerimizin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz.”

Çiftçilerin Umudu Oldu

Göksun ve Andırın’daki toplantılara yoğun katılım gösteren çiftçiler, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu desteklerin üretimde kendilerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade ettiler.

Tarımda Güçlü Adımlar

Kahramanmaraş, tarımsal kalkınmayı destekleyen bu tür projelerle hem üretim kapasitesini artırmayı hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyor. Depremin ardından tarımsal faaliyetlere verilen bu destek, bölge ekonomisinin yeniden canlanmasında önemli bir rol oynuyor.