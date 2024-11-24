Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte, yapımı tamamlanan Nurhak Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı incelemelerde heyet, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi’den hastanenin mevcut durumu ve önümüzdeki süreçte sunacağı sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler aldı. Önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Nurhak Acil Durum Hastanesi; 16 poliklinik, 56 yatak, 13 yoğun bakım yatağı, 4 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane ve 15 acil yatak kapasitesine sahip. Bu donanımlı tesisin ilçede ciddi bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

QDNurhak Hastanesi Hayırlı Olsun

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin sağlık altyapısının 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilerek daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Başkan Görgel, “6 Şubat’ta tüm alanlarda olduğu gibi sağlık tesislerimiz de ciddi hasar gördü. Ancak devletimizin kararlı duruşu ve hızlı müdahaleleri sayesinde, sağlık altyapımızı yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir seferberlik başlatıldı. Bugün incelemelerde bulunduğumuz Nurhak Acil Durum Hastanesi, bu çabaların en somut göstergelerinden bir tanesi. 56 yatak kapasitesi, 16 polikliniği ve donanımlı yoğun bakım üniteleri ile bu hastanemiz, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve acil durumlara hızlı müdahale etmek için büyük bir önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak hastanemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.