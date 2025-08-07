Onikişubat Belediyesi’nin davetiyle şehre gelen ünlü grafiti sanatçısı Vehbi Atakan Acar, sprey boyalarıyla Gazze’nin sessiz çığlığını kentin en işlek noktalarına taşıdı. Ortaya çıkan eserler, görenleri hem sanatsal derinliğiyle etkiliyor hem de yaşanan zulme karşı güçlü bir duruş sergiliyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ve Grafiti Türkiye ekibinin bir parçası olan Ressam ve Grafiti Sanatçısı Vehbi Atakan Acar, bu kez sanatını Gazze’deki masumlar için konuşturdu.

Onikişubat Belediyesi’nin davetiyle Kahramanmaraş’a gelen ünlü grafiti sanatçısı, Karacaoğlan Mahallesi’ndeki eski Orman Bölge Müdürlüğü kavşağı üzerindeki trafo ile EXPO 2023 Alanı’ndaki trafoyu birer sanat eserine dönüştürdü.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın himayesinde ve Deneyimsel Tasarım Öğretisi iş birliğiyle hayata geçirilen proje, yerel yönetimin de bu konudaki hassasiyetini gözler önüne seriyor.

Filistin direnişi ve yaşanan acılara vurgu yapıyor

Görenlerin dikkatini çeken grafitide, her bir figür ve renk, Filistin davasının ve yaşanan acıların bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Masumiyetin ve Acının Yüzü: Eserin merkezinde, bir elin üzerinde duran hüzünlü bir çocuk figürü yer alıyor. Bu figür, savaşın en büyük mağdurları olan Gazzeli çocukların yaşadığı travmayı simgeliyor.

Barış Güvercini ve Filistin Karpuzu: Çocuğun hemen arkasında kanat çırpan beyaz güvercin barış özlemini dile getirirken, Filistin direnişinin sembolü haline gelen karpuz dilimi, en zor şartlarda bile solmayan umudu ve kimliği temsil ediyor.

Dalgalanan Bayrak ve Çarpıcı Yazı: Eserin bir diğer yanında, grafitinin merkezindeki ‘GAZZE’ yazısı, çatlak ve güçlü hatlarıyla yıkıma karşı direnişi vurguluyor. Yazının hemen yanında dalgalanan Filistin bayrağı ve duvara kazınan şu sarsıcı cümle yer alıyor: “Bir dönemin suskunluğu, ömür boyu pişmanlığı olacak insanlığın...” Bu sözler, esere bakan herkesi bir vicdan muhasebesine davet ediyor.

“Medyada Üstü Kapananı Sokağa Taşıyoruz”

Sanatçı Vehbi Atakan Acar, video kaydındaki konuşmasında bu tür projeleri neden önemsediğini şu sözlerle açıklıyor: “Bu tür şeyler medyada bazen saklanmaya çalışılıyor, üstü kapanmaya çalışıyor. Fakat biz bunu geldiğimiz yerden, sokağa indirdiğimizde insanlara daha fazla farkındalık yaratabileceğimizi düşünüyoruz.”