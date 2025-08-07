Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Andırın’da da yol altyapısını modernize etmeye devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarla ilçenin ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Son olarak Andırın’ın Efirağızlı ve Köleli mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla toplamda 10 bin metrekarelik stabilize yol ağı, kilit parke ile kaplandı. Köleli Mahallesi Hacıkahyalar mevkiinde uzun süredir araç geçişlerinde özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle sorun yaşanan arter, 6 bin metrekare kilit parke ile kaplanarak kalıcı şekilde iyileştirildi. Benzer şekilde Efirağızlı Mahallesi’nin Sazak mevkiine ulaşımı sağlayan stabilize yol da 4 bin metrekarelik kilit parke çalışmasıyla modern bir görünüme kavuştu. Yapılan bu dokunuşlarla bölge sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştırıldı, ulaşımda kalite ve güvenlik artırıldı.

Muhtarlardan Başkan Görgel’e Teşekkür

Yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Köleli Mahalle Muhtarı İsa Çolakkadıoğlu ve Efirağızlı Mahalle Muhtarı Mustafa Çınkır, yapılan yol yatırımlarının mahalleleri için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek, “Yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Mahallemizin ulaşımı artık daha güvenli ve konforlu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.