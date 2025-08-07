Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatlerinden biri daha hayata geçiriliyor. Şehrin kültürel ve eğitsel altyapısını güçlendirmek amacıyla projelendirilen Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezinin yapım süreci resmen başladı. Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan projede, OnikişubatBinevler Mahallesi’nde fiziki inşa çalışmaları süratle devam ediyor. 59 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen merkezde şu anda zemin hazırlıkları ve istinat duvarının inşası gerçekleştiriliyor.

Hem Bilgi Hem Yaşam Merkezi

Toplam bin metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilecek merkez, sadece klasik bir kütüphane olmanın ötesine geçerek çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandı. Merkez bünyesinde; sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel eğitim ve rehberlik görüşmeleri için özel odalar, geniş fuaye alanları ve çocuklara özel tasarlanmış özgün bir kütüphane konsepti yer alacak. Bu sayede çocuklar sadece bilgiyle değil, sanatla, rehberlikle ve sosyal etkileşimle de iç içe bir gelişim ortamına kavuşacak.

Kahramanmaraş’a Kültürel ve Eğitsel Katkı

Yeni merkez, hem çocukların eğitimine katkı sunacak hem de ailelerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyecek. Kahramanmaraş’ın kültürel dönüşüm vizyonuna hizmet edecek bu proje, aynı zamanda şehirdeki çocuk dostu alanların sayısını da artıracak.