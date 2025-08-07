Genç dostu belediyecilik anlayışıyla dikkat çeken Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde Kale Mahallesi’nde inşa edilen Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin eğitim ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç’i geçtiğimiz haftalarda temeli atılarak inşasına başlanan Kale Gençlik Merkezi’nde ağırlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Kirişci öncülüğündeki heyet Başkan Toptaş’tanyapımı tüm hızıyla süren Gençlik Merkezi’ne ilişkin bilgi alırken, mahalle halkıyla da bir araya geldi.

Projenin geldiği aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan heyet, mahalle halkına merkezin kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını vurguladı.

GENÇLER İÇİN SADECE BİR BİNA DEĞİL, BİR GELECEK TASARIMI

Modern mimarisi, işlevsel yapısı ve çok yönlü sosyal donatılarıyla öne çıkan Kale Gençlik Merkezi, yalnızca fiziksel bir mekân olmanın ötesine geçerek gençlerin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte tasarlandı. Onikişubat Belediyesi tarafından yürütülen Üniversite Hazırlık Kursları başta olmak üzere, sınavlara yönelik eğitim programlarının çok daha verimli yürütülmesini sağlayacak merkez; kütüphane, etüt salonları, dinlenme alanları ve atölyeleriyle bölgedeki gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

“BAŞKANIMIZI VE EKİBİNİ KUTLUYORUM”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, ‘Gençler geleceğimiz ve önceliğimizdir’ dedi.

Kirişci, “Onikişubat Kale Mahallesi Gençlik Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Gençlerimizin hayatına dokunarak geleceklerine yön verecek bu kıymetli projede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş olmak üzere herkesi kutluyorum.Biz, bu toprakların yarınını gençlerimizde görüyoruz. Onlara yapılan her yatırım, Türkiye’nin istikbaline yapılan bir yatırımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, AK Parti belediyeciliği olarak milletimizin geleceğine hizmet etmeye devam ediyoruz. Kale Mahallemize kazandırmakta olduğumuz bu merkez, gençlerimizin hayallerinin filizleneceği, bilgiyle donanacakları, sosyalleşecekleri bir yaşam alanı olacak” şeklinde konuştu.

“ONİKİŞUBAT’TA GENÇ OLMAK BİR AYRICALIKTIR”

Gençliğe dair yürütülen projeleri bir vizyon meselesi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Toptaş ise, sözlerine şöyle devam etti: “Onikişubat’ta genç olmak bir ayrıcalıktır. Çünkü burada gençleri merkeze alan, onların hayallerine değer veren bir yönetim anlayışı var. Bu merkezde yetişecek gençlerimiz, belki bir bilim insanı, belki bir sanatçı, belki bir sporcu olacak. Bizim görevimiz, onların bu yolda yürümesini sağlayacak güçlü bir zemin hazırlamak. Her zaman gençlerimizin yanındayız ve her adımlarında onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Kale Gençlik Merkezi tamamlandığında, yalnızca Kale Mahallesi’nin değil, tüm bölgenin gençleri için cazibe merkezi haline gelecek.