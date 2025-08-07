Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayaklıcaoluk ve Akyar mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların uzun süredir beklediği yol düzenlemelerinin birer birer hayata geçirildiğini belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur. Bu doğrultuda Ayaklıcaoluk ve Akyar mahallelerimizde başlattığımız asfalt çalışmalarıyla, bozuk yol sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Söz verdiğimiz gibi ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz,” dedi.

Başkan Akpınar, bölgedeki vatandaşlara da sabır ve destekleri için teşekkür ederek, asfalt çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde diğer mahallelerde de sürdürüleceğini ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte mahalle sakinleri, daha güvenli ve modern bir ulaşım ağına kavuşmanın memnuniyetini yaşıyor.