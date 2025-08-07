Vatandaşların günlük yaşamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, evin farklı noktalarına çeşitli önleyici materyaller monte ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. “Büyükşehir’le Güvenli Evim” projesiyle yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşların haneleri, olası kazalara karşı daha güvenli hale getiriliyor. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan bireylerin günlük yaşamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, evin farklı noktalarına çeşitli önleyici materyaller monte ediliyor.

Kaza Riski Önleniyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; köşe koruyucular, priz kilit sistemleri, pencere kilitleri, kaymaz halılar, tutunma barları, erişilebilir klozet ve lavabo gibi ekipmanlar vatandaşların evlerinemonte ediliyor. Projeyle; düşme, çarpma, elektrik çarpması ve benzeri ev kazalarının önlenmesi amaçlanırken, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması da hedefleniyor. Yapılan açıklamada Türkiye’ye örnek olan uygulamanın şehir genelinde daha fazla vatandaşa ulaşması için genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.