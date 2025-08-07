Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültürel değerlerin sergilendiği önemli bir vitrin olmaya devam ediyor. Fuar kapsamında Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) standında sergilenen el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Vatandaşların meslek edinmelerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren KAMEK, fuarda birbirinden özgün ve sanatsal değeri yüksek eserleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ahşap boyamadan resme, dericilikten makrome ve örgüye, tezhip sanatından geleneksel süslemelere kadar çok sayıda branşta eğitim alan kursiyerlerin elinden çıkan eserler, hem görsel hem de kültürel bir zenginlik sunuyor. KAMEK atölyelerinde titizlikle hazırlanan bu ürünler, Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları geleneğini yansıtırken, ziyaretçilere de geçmişle bağ kurma fırsatı veriyor. Ahşap işlemeciliğinden deri ürünlere, sabırla örülen makrome işlerinden ince tezhip süslemelerine kadar her ürün, bir emeğin ve sanatın eseri olarak sergileniyor.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi

Fuar alanını dolduran ziyaretçiler, KAMEK standında sadece ürünleri incelemekle kalmıyor; aynı zamanda üretim süreçlerine dair bilgi alarak bu geleneksel sanatlara yakından tanıklık ediyor. Kursiyerler, eserlerini anlatırken kullandıkları malzemeleri, teknikleri ve ilham kaynaklarını da ziyaretçilerle paylaşıyor. Kursiyerler tarafından üretilen el işi ürünler, aynı zamanda satışa da sunularak katılımcılara ekonomik katkı sağlıyor. El emeği ürünlere ilgi gösteren misafirler, hem benzersiz hediyelikler edinmiş oluyor hem de istihdama katkı sağlamış oluyor.

“KAMEK Olarak Fuarda Yerimizi Aldık”

Büyükşehir Belediyesi KAMEK Mesleki Eğitim Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “KAMEK ailesi olarak Geleneksel Ağustos Fuarı’nda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kursiyerlerimizin el emeğiyle ortaya koyduğu ürünleri burada sergilemek, hem şehrimizin kültürel birikimini tanıtmak hem de kursiyerlerimize gelir kapısı sunmak açısından çok değerli. Eserlerimize gösterilen yoğun ilgiden de büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.