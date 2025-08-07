Saat 21.00’da başlayacak konserde Kekilli, milyonların hafızasına kazınan parçalarını Kahramanmaraşlı müzikseverlerle birlikte seslendirecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle coşkusunu artırarak sürdürüyor. Kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren fuar, 8 Ağustos Cuma akşamı unutulmaz bir konsere daha ev sahipliği yapacak.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Türk rock müziğinin sevilen sesi Murat Kekilli sahne alacak. Saat 21.00’da başlayacak konserde Kekilli, milyonların hafızasına kazınan parçalarını Kahramanmaraşlı müzikseverlerle birlikte seslendirecek. “Salını Salını”, “Turnam”, “Bu Akşam Ölürüm”, “Karagözlüm”, “Çılgın” ve “Tomarza” gibi dillere pelesenk olmuş eserleriyle sahne alacak usta sanatçı, fuar coşkusunu zirveye taşıyacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilerek, müzikseverlere keyifli bir etkinlik ortamı sunulacağı vurgulandı.