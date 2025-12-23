Onikşubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Ekipler, son denetim sırasında Yöresel Çarşı olarak kurulan bir pazarda sucuk satışı gerçekleştiren firmayı kapsamlı incelemeye aldı.

Ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygun olmadığı, izlenebilirliğin sağlanamadığı ve işletmenin gerekli yasal şartları taşımadığı belirlendi.

İncelemeler sonucunda söz konusu ürünlerin insan sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilerek satıştan men edildi.

İlgili iş yeri hakkında gerekli idari ve yasal işlemler başlatıldı.

850 kilogram sucuk imha edildi

Mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanırken, ele geçirilen ürünler zabıta ve gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen ürünler daha sonra Onikişubat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile gıda kontrol görevlileri gözetiminde imha edildi.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, halk sağlığının belediyenin öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, gıda güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim anlayışı benimsendiği belirtilirken, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla işletileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ilçe genelinde pazar yerleri başta olmak üzere gıda satışı yapılan tüm alanlarda denetimlerin artarak ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtilerek, vatandaşların şüpheli durumları belediyeye bildirmelerinin önemine dikkat çekildi.