Eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, gençlerin ve sınavlara hazırlanan vatandaşların eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla önemli bir seminere imza atıyor.

Seminer, sınavlarda başarıya ulaşmak isteyen katılımcılar için yol gösterici nitelikte olacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, konuşmacılarla birebir etkileşim imkânı da sunulacak.

11 Nisan 2025 Cuma günü (yarın) saat 15.30-17.00 arasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek seminere, alanında uzman isimler katılacak.

Türkiye’nin alanında en önde gelen isimlerden biri olan Tarih Öğretmeni M. Celal Özyıldız, Türkçe Öğretmeni Aker Kartal, Matematik Öğretmeni Harun Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Ş. Ersin Tuncer, sınavlara hazırlık sürecinde başarıyı artıracak etkili yöntemleri ve püf noktalarını paylaşacak.

“Psikolojik anlamda onları desteklemek bizim önceliğimiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitime yönelik destekleyici faaliyetleri sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Gençlerimizin sınav yolculuklarında onlara rehberlik edecek, motivasyonlarını artıracak çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Hem akademik hem de psikolojik anlamda onları desteklemek bizim önceliğimiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz seminerimize tüm öğrencilerimizi ve sınav adaylarını bekliyoruz”

Eğitim alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Onikişubat Belediyesi, bu tür programlarla öğrencilerin yanında olmaya devam edecek.