Doğayla iç içe huzurlu atmosferi, modern tasarımı ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken kafe, özellikle gençlerin ve ailelerin uğrak noktası haline geldi.

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde sadece sosyal mekânlar oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaş odaklı hizmetleriyle de takdir topluyor.

Toplumun her kesimine hitap ederek sosyal yaşamı destekleyen Onikişubat Belediyesi, özellikle gençlere yönelik anlamlı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmaların bir adresi de Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yer Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğü yanındaki Abdal Halil Ağa Parkı.

Onikişubat Belediyesi’nin çevre düzenleme çalışmalarıyla yenilenen Abdal Halil Ağa Parkı, ziyaretçilerine ferah ve estetik bir yaşam alanı sunuyor.

Geniş yeşil alanı, yürüyüş yolu ve dinlenme noktalarıyla park, ilçenin merkezinde doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek hâline geldi.

Parkın içerisine konumlandırılan Kahve Durağı ise hem kaliteli hizmeti hem de ekonomik fiyatlarıyla büyük beğeni topluyor.

“Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği bir mekân oluşturduk”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahve Durağı’nın sosyal yaşamı canlandıran önemli projelerden biri olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği, huzurlu bir ortamda çayını, kahvesini içebileceği bir mekân oluşturduk. Uygun fiyatlarımızla her kesime hitap ediyoruz. Onikişubat’ı sadece altyapı yatırımlarıyla değil, sosyal projelerimizle de güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Herkese hitap eden lezzetler, uygun fiyatlar

Kahve Durağı, zengin menüsü ve bütçe dostu fiyatlarıyla vatandaşlara ekonomik ve kaliteli bir kafe deneyimi sunuyor. Mekânda sunulan bazı ürünler ve fiyatları örnek gösterilirse, su 5, türk kahvesi 30, çay 10, salep 60, milkshake 60, filtre kahve 60 ve tost 80 TL’den satışa sunuluyor.

Bu fiyatlar, Onikişubat Belediyesi’nin kaliteli ve hijyenik ürünleri herkesin erişebileceği seviyede tutarak vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını yansıtıyor.

Abdal Halil Ağa Parkı’nda doğayla iç içe, nezih bir ortamda kahve keyfi yapmak isteyenler için Kahve Durağı, haftanın her günü hizmet veriyor.

Onikişubat Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve ekonomik hizmetlerden yararlanabilmesi için bu tür sosyal projeleri artırmaya devam edecek.