Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için keyifli bir tiyatro gösterisi sunmaya hazırlanıyor.

Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda her yaştan bireye yönelik etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez minik izleyicileri “Ormanlar Kralı Aslan” adlı müzikli tiyatro oyunuyla buluşturacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Eğitici ve eğlenceli unsurları bir arada barındıran tiyatro oyunu, doğanın büyüleyici dünyasını miniklere aktarırken, hayvanlar âlemini eğlenceli bir şekilde tanıtacak.Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde sahnelenecek. Tüm çocuklara açık olan bu gösteri, ailelerin de çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesi için güzel bir fırsat sunuyor.Ormanlar Kralı Aslan ve arkadaşlarının maceraları, minik izleyicilere değerli mesajlar verirken onları kahkahalarla dolu bir yolculuğa çıkaracak.