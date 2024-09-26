Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında göstermiş olduğu yoğun gayretin yanı sıra sosyal belediyecilik çerçevesinde de daima vatandaşların yanında olan, ihtiyaç sahiplerini gözeten ve özellikle özel gereksinimlivatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler hayata geçirmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimliŞerefcan Akgün’ün talebine de kayıtsız kalmadı.

Dulkadiroğlu Dereli Mahallesi’nde yaşayan Şerefcan Akgün, mahallede gerçekleştirilen aşure programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e evinin girişine rampa yapılması talebinde bulundu. Şerefcan’ın talebi üzerine Başkan Fırat Görgel’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Akgün ailesinin hanesine engelli rampası kazandırılarak ulaşım kolaylığı sağlandı. Ulaşım sorunu çözüme kavuşturulan özel gereksinimliŞerefcan Akgün ve ebeveynleri, sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti belirterek taleplerini hemen yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Akgün Ailesinden Başkan Görgel’e Teşekkür

Özel gereksinimliŞerefcan Akgün, “Daha önce eve girip çıkarken sorun yaşıyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemize gelmişti, durumu kendisine söyledim. Şimdi rampa yapıldı ve artık sorun yaşamıyorum, çok mutluyum” diye konuştu. Şerefcan Akgün’ün annesi Leyla Akgün de, “Daha önce Şerefcan evden çıkarken veya eve girerken merdiven kullanmak zorunda kalıyorduk. Başkanımız sağ olsun evimizin girişine rampa yaptırdı ve oğlum tek başına eve girip çıkabiliyor” dedi.