Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Şiir ve edebiyatın başkentinde; kültür sanata derinlik kazandırmak, sanatsal ve entelektüel birikimi artırmak ve şehir kütüphanesini genişletmek için faaliyetlerine kesintisiz devameden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kültür Yayınları’ndan Evelahir Dergisi’nin yeni sayısı okurlarla buluştu.

Edebiyat alanında hayata geçirdiği faaliyetlerle 2023 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Kamu Yayıncılık” alanında ödüle layık görülen Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat dergisi olan Evelahir’in yeni sayısında; şehrin tarihi mekânları, yöresel lezzetler, kültür sanat etkinlikleri, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı ve yapay zekâ gibi çeşitli konular usta kalemler tarafından farklı perspektiften ele alınıyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada,Evelahir Dergisi ve Kültür Yayınları’na ait tüm dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatındahttps://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi internet adresinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabileceği belirtildi.