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Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını belirten Bahçeli, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm." dedi.

Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş üyeliğinden istifa eden Devlet Bahçeli yeni takımını açıkladı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını belirten Bahçeli, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm." dedi.

28 Şubat 2023 Salı 12:37

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki "Hükümet istifa" tezahüratlarından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın üyeliğinden istifa etmişti. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Bahçeli, tuttuğu yeni takımı açıkladı.

"İÇ VE DIŞ BAĞLANTILI BİR SİYASİ KOMPLODUR"

Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele edilen süreçte Türk futbolunu siyasileştirmeye çalışanlar alçak bir kurgunun içerisindedir. Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur.

"BUNDAN BÖYLE BEN ARTIK KARAGÜMRÜKLÜYÜM"

Tribünleri provoke edenlerin tespiti yapılmalıdır. Bu yapılana kadar gönül verdiğim Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldım. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş üyeliğinden Istifa Eden Devlet Bahçeli Yeni Takımını Açıkladı!
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