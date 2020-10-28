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Kahramanmaraş’ta Ak Parti il başkanı belli oldu!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.

Kahramanmaraş’ta Ak Parti il başkanı belli oldu!

Kahramanmaraş’ta Ak Parti il başkanı belli oldu!

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Adayı Av. Fırat Görgel oldu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
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İl Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve değerlendirmeleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan Adayımız Sn Fırat Görgel olarak belirlenmiştir.Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz." denildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı
Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın takdir ve değerlendirmeleri ile 7 Kasım 2020 Cumartesi Günü yapacak olduğumuz 7.Olağan İl Kongremizde İl Başkan Adayımız Sn @firatgorgel olarak belirlenmiştir.

Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Kahramanmaraş için inandığımız yolda yürümeye devam [email protected]
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı

Son Güncelleme: 28.10.2020 16:25
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiFırat GörgelAk Parti Kahramanmaraş İl Başkanı
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