Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürüyor. “Pusula Maraş” projesi kapsamında düzenlenen gençlik kamplarının ikinci etabı, Başkonuş Yaylası’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Gençleri doğayla buluşturarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmelerini amaçlayan kamp, renkli etkinlikleriyle katılımcılardan tam not aldı. Doğayla iç içe huzurlu bir atmosferde gerçekleşen kampta gençler; oryantiring, doğa yürüyüşü, canlı müzik dinletisi ve çeşitli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de günlük hayatın stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. Kamp süresince doğanın sunduğu eşsiz manzaralar eşliğinde yapılan yürüyüşler, gençlerin ekip ruhunu geliştirmelerine de katkı sağladı.

Serdar Atalar, Gençlerle Bir Araya Geldi

Kampa sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Atalar da gençlerle bir araya geldi. Akşam saatlerinde kamp ateşi etrafında gençlerle sohbet eden Atalar, onların düşüncelerini dinledi, sorularını içtenlikle yanıtladı. Gençlerin ilgisinden ve enerjisinden memnuniyet duyduğunu belirten Atalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve planlanan gençlik projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.