Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin zengin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yedi Güzel Adam’dan usta yazar Rasim Özdenören, vefatının üçüncü yılında özel bir program ile anılacak.

Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Köker Konağı’nda gerçekleştirilecek olan anma programı, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da başlayacak. Harun Kadıoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek anma programında KSÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu ve yazar Erdoğan Aydoğan, Türk Edebiyatı’nın dev ismi Rasim Özdenören’in edebi kişiliğini anlatacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Türk Edebiyatı’nın köşe taşlarından Rasim Özdenören’i anma programına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.