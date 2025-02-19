Onikişubat Belediyesi, Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle başlattığı kurs kapsamında sanatseverlere yönelik önemli bir eğitim fırsatı sunuyor.

Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde sanata ve kültüre verdiği destekle ilçede yaşayan herkesin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan sosyal projelere hız kesmeden devam ederken, özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam olanakları yaratmayı hedefliyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçiliği’nin hibe ettiği ekipmanlarla Arasta Çarşısı’ndaKurs Merkezi oluşturan Onikişubat Belediyesi,sanatı ve el sanatlarını destekleyen projeler üretmeye devam ediyor.

Son olarak Onikişubat Belediyesi ve Onikişubat Halk Eğitim Merkezi (HEM) iş birliğiyle Seramik Biçimlendirme Kursudüzenlendi.

Sanata ilgi duyan ve el becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olacakSeramik Biçimlendirme Kursu, özellikle kadınlara meslek edindirecek ve gelir sağlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Ücretsiz kurs, özellikle kadınların gelir kapısı olacak

Ücretsiz olarak sunulacak eğitim programı, geleneksel el sanatlarından biri olan seramik yapımı konusunda katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı bilgiler kazandırmayı amaçlıyor.

Kursiyerler, ürettikleri seramik eserleri EXPO Arasta Çarşısı’nda sergileyerek satışa sunabilecek.

Bu sayede kadınlar hem kendilerini geliştirecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Seramik Biçimlendirme Kursu’na katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Sanatla iç içe bir deneyim yaşamak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, 18 Şubat 2025 - 24 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınacak. Başvuruların sona ermesinin ardından kurs programı ve eğitim süreciyle ilgili detaylar katılımcılarla paylaşılacak.

Kurs EXPO Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilecek

Seramik Biçimlendirme Kursu, EXPO Arasta Çarşısı Binası’nda düzenlenecek. Katılımcılar burada seramik sanatıyla ilgili temel teknikleri öğrenecek, el becerilerini geliştirecek ve kendi tasarımlarını oluşturma şansı yakalayacaklar. Kurs süresince, uzman eğitmenler tarafından seramik şekillendirme, pişirme ve dekorasyon gibi konularda eğitimler verilecek.

Katılım Şartları Nelerdir?

Seramik Biçimlendirme Kursu’na katılmak için belirlenen bazı temel şartlar bulunuyor:

En az ilkokul mezunu olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziksel ve psiko-motor becerileri gerektiren seramik çalışmalarını yapabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Bu şartları sağlayan tüm vatandaşlar, kursa başvuruda bulunabilecek. Kurs boyunca katılımcılara gerekli ekipmanlar sağlanacak ve eğitim süreci sonunda başarı gösterenlere katılım sertifikası verilecek.