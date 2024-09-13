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Kipaş Holding'in Ana Sponsorluğunu Üstlendiği Kahramanmaraş İstiklalspor Sezona Galibiyetle Başladı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü ağırladığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. BatıparkAdem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan maçta, Kahramanmaraş İstiklalspor, 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği mücadele ruhu ve azimle galip gelmeyi başardı.

Kipaş Holding'in Ana Sponsorluğunu Üstlendiği Kahramanmaraş İstiklalspor Sezona Galibiyetle Başladı

Kipaş Holding'in Ana Sponsorluğunu Üstlendiği Kahramanmaraş İstiklalspor Sezona Galibiyetle Başladı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk haftasında Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü ağırladığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. BatıparkAdem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan maçta, Kahramanmaraş İstiklalspor, 10 kişi kalmasına rağmen sergilediği mücadele ruhu ve azimle galip gelmeyi başardı.

13 Eylül 2024 Cuma 08:45

Kipaş Holding’in Desteği Moral Veriyor

Kipaş Holding’in ana sponsorluğunu yaptığı ve şehrin gururu olan Kahramanmaraş İstiklalspor, maçın ilk yarısındaSadık Baş’ınattığı tek golle 1-0’lık galibiyete imza atarak sezona moralli bir başlangıç yaptı. 6 Şubat’ta yaşanan ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla, Kahramanmaraş İstiklalspor bu karşılaşmaya siyah forma ile çıktı. 90 dakika boyunca yasta olduğunu simgeleyen siyah formasıyla sahada olan takım, taraftarlarına umut dolu bir başlangıç sundu.

Kahramanmaraş İstiklalspor’un bu anlamlı galibiyeti, şehirde büyük bir moral kaynağı olurken, Kolibri Ağrı 1970 Spor sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Kipaş Holding’in desteğiyle güçlenen Kahramanmaraş İstiklalspor, gelecek haftalarda da başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanmaraş İstiklalspor'un sahada gösterdiği azim ve başarı, sadece sporun birleştirici gücünü değil, aynı zamanda şehrimizin yeniden ayağa kalkma sürecindeki kararlılığını da gözler önüne sermektedir. Kipaş Holding olarak, bu şehrin her alanda gelişimine katkıda bulunmaktan ve İstiklalspor’un ana sponsoru olmaktan büyük onur duyuyoruz. Takımımızın bu galibiyeti, hepimiz için bir umut ışığıdır. Önümüzdeki süreçte de İstiklalspor’un yanındaki en güçlü destekçilerden biri olmaya devam edeceğiz.Her zaman Kahraman şehrimizin kahraman takımının yanındayız!

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü de galibiyet sonrası duygusal bir açıklama yaparak şunları dile getirdi:

Kahramanmaraş’ın geçirdiği zor günlerin ardından galibiyetle sahadan ayrılmak, hepimiz için büyük bir moral kaynağı oldu. Sezonun devamında da aynı azim ve mücadele ile devam etmeyi hedefliyoruz!

Bu başarı, yalnızca sahadaki oyuncularımızın değil, tüm Kahramanmaraş halkının mücadelesini temsil etmektedir. Siyah formamızla depremde kaybettiğimiz canları anarken, Kipaş Holding’in desteğiyle şehrimize ve taraftarlarımıza umut olmak için sahaya çıkıyoruz. Bu galibiyet, yeni başarıların başlangıcı olacak ve Kipaş Holding’in de desteğiyle daha nice zaferlere imza atacağız.

Bu açıklamalar, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kipaş Holding arasındaki güçlü bağın şehre kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

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