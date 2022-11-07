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Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!

Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED iş birliğiyle rekor katılımla düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası final ayağı, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle noktalandı.

Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!

Şampiyon Kahramanmaraş’ta belli oldu!

Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED iş birliğiyle rekor katılımla düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası final ayağı, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle noktalandı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 13:58

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ana sponsorluğunda rekor katılımla uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle noktalandı. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Gazeteci Zafer Şahin ve sporseverler yer aldı. 25 şehirden 44 araç ve 88 sporcunun katılımıyla Kapıçam Tabiat Parkı’nda düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası’nın final ayağında kategoriler, takımlar ve genel klasmanda dereceye giren yarışçılara kupaları takdim edildi.

Kupalar Sahibini Buldu

Şampiyona sonunda genel klasmanda Kemal Özsoy ve Yiğitcan Yüksel ikilisi birinci olurken Engin Öztürk ve Ebubekir Uysal ikinci, Kenan Özsoy ve Harun Deynek üçüncü olarak kürsüye çıktı. Takımlar şampiyonasında ise EVL Garage birinciliği göğüslerken, Novacar Race Team ikinci, Akın Offroad Team ise üçüncü oldu. Ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla çektirilen hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

Son Güncelleme: 07.11.2022 18:30
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Şampiyon Kahramanmaraş’ta Belli Oldu!
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